Президентские планы Ле Пен не соответствуют польским интересам, - МИД Польши

Варшава считает, что действия Ле Пен расколют Европу.

Европейские планы Ле Пен не нравятся Польше sobitiy.ru

Президентские планы лидера Народного фронта во Франции Марин Ле Пен в европейской политике не отвечают интересам Польши, заявил в понедельник глава МИД Польши Витольд Ващиковский после встречи с этим кандидатом на пост президента Франции.

"Она хочет радикально изменить ситуацию в Европе, провести радикальную реформу в ЕС. Она хотела бы превратить ее в очень разрозненную структуру, которая не была бы под влиянием ни США, ни России. Реализация такой программы была бы неблагоприятна для Польши, так как это означало бы разделение ЕС и лишь очень символические связи между странами ", - заявил Ващиковский, передает Polsat News.

По его мнению, это привело бы к острому соперничеству между странами ЕС, о котором в Европе уже давно забыли.

Ващиковский также встретился в Париже с советником кандидата от французских правых Франсуа Фийон Бруно Ле Мэром.

Как сообщалось ранее, наиболее высокие предвыборные рейтинги во Франции имеют кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и член партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. Оба кандидата высказывались в пользу сближения Франции с Россией.