Ле Пен тайно встретилась с Трампом - Bloomberg

Команды нового президента США и французского политика отказываются комментировать неожиданную встречу.

Ле Пен видели в Trump Tower. sobitiy.ru

Лидер французской радикальной партии "Национальный Фронт"неожиданно появилась в Trump Tower во время ее необъявленного визита в Нью-Йорк.

Об этом сообщает Bloomberg, напоминая, что до выборов президента Франции осталось менее чем четыре месяца. Представители команды Ле Пен отказался комментировать, что она делала в США и в здании, в котором живет будущий американский президент.

Журналисты заметили Ле Пен, но она ничего им не сказала и лишь отмахнулась. В команде Трампа уверяют, что у него не было планов встречаться с Ле Пен. Его главный стратег Стив Баннон также не имел в повестке дня таких планов. Председатель штаба Ле Пен сообщил лишь, что французский политик приехала в Нью-Йорк с частным визитом и отказался это комментировать.

Издание напоминает, что Ле Пен - не единственный радикальный политик из Европы, с которым встретился Трамп. В декабре он также провел встречу с британским евроскептиком и бывшим председателем партии UKIP Найджелом Фараджем, который сыграл важную роль в Brexit.

Как сообщалось ранее, наиболее высокие предвыборные рейтинги во Франции имеют кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и член партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. Оба кандидата высказывались в пользу сближения Франции с Россией.

Подробнее о выборах во Франции читайте в статье Алексея Коваля "Американский сценарий" для выборов во Франции" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".