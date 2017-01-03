Президент Южной Кореи отказывается давать показания в суде

Слушания могут пройти и без участия Пак, в случае если южнокорейский президент не появится на втором заседании.

Пак Кын Хе отказывается давать показания в суде

ПрезидентПак Кын Хе сегодня, 3 января, отказалась давать показания, что вынудило Конституционный суд отложить начало устных слушаний.

После отказа Пак, суд осведомил ее о переносе дачи показаний на четверг, 5 января, когда некоторые из ее нынешних и бывших помощников также будут допрошены судом, передает Associated Press.

В суде также заявили, что не могут принудительно заставить Пак посещать слушания, которые в соответствии с законом могут пройти и без ее участия, в случае если она не появится на втором заседании.

Ранее Пак Кын Хе заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия.

Антиправительственные акции продолжаются в Республике Корее уже несколько недель. Пак Кын Хе оказалась в центре крупного скандала. По данным следствия, президент находилась под сильным влиянием своей подруги Цой Сун Силь, которая, не занимая официальной должности при главе государства, правила тексты ее речей, имела доступ к секретным документам и получала миллионы долларов на деятельность некоммерческих организаций, которые тратила на личное обогащение. Сама Цой Сун Силь сейчас находится под арестом. Несмотря на то, что Пак Кын Хе неоднократно приносила извинения, рейтинг президента среди избирателей, согласно опросам, не превышает 5%.

Подробнее о политическом кризисе в Южной Корее читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".