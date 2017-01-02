В Дании задержана дочь фигурантки коррупционного скандала в Южной Корее

Власти Южной Кореи добиваются экстрадиции Чун Ю Ра - дочери находящейся под судом близкой подруги президента страны.

Датская полиция задержала Чун Ю Ра - дочь фигурантки южнокорейского политического скандала Чхве Сун Силь travelask.ru

Датская полиция задержала Чун Ю Ра - дочь фигурантки южнокорейского политического скандала Чхве Сун Силь, в отношении которой в Сеуле проходит судебный процесс по обвинению в коррупции и оказании влияния на президента страны Пак Кын Хе.

Южная Корея добивалась ареста Чун Ю Ра - профессиональной наездницы, работающей тренером в Германии, - подозревая ее в соучастии в преступлениях матери. Поводом к задержанию женщины послужило нелегальное пребывание в датском городе Ольборг.

Власти Южной Кореи рассчитывают на сотрудничество с европейскими властями и скорую экстрадицию Чун Ю Ра, которая может произойти в течение одной или двух недель.

Мать Чун Ю Ра подозревают в злоупотреблении дружескими связями с президентом для принуждения южнокорейских компаний к многомиллионным пожертвованиям якобы в пользу благотворительных организаций. Ей также вменяется в вину оказание влияния на работу правительства.

Дело Чхве Сун Силь привело к масштабному политическому кризису, массовым акциям протеста и первому в истории страны отстранению от должности президента Южной Кореи, 64-летней Пак Кын Хе. 9 декабря парламент страны проголосовал за ее импичмент, это решение должно быть подтверждено Конституционным судом.

Ранее Пак Кын Хе заявила, что готова добровольно оставить пост, когда для этого будут созданы необходимые политические условия.

Антиправительственные акции продолжаются в Республике Корее уже несколько недель. Пак Кын Хе оказалась в центре крупного скандала. По данным следствия, президент находилась под сильным влиянием своей подруги Цой Сун Силь, которая, не занимая официальной должности при главе государства, правила тексты ее речей, имела доступ к секретным документам и получала миллионы долларов на деятельность некоммерческих организаций, которые тратила на личное обогащение. Сама Цой Сун Силь сейчас находится под арестом. Несмотря на то, что Пак Кын Хе неоднократно приносила извинения, рейтинг президента среди избирателей, согласно опросам, не превышает 5%.

Подробнее о политическом кризисе в Южной Корее читайте в статье Виктора Каспрука "Приведут ли протесты в Южной Корее к "Паккынхегейту"?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".