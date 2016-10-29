Президент Венесуэлы пригрозил тюрьмой оппозиционерам

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Мадуро фактически совершил государственный переворот и планирует расправиться со своими противниками.

Мадуро намерен устроить массовые репрессии в стране rt.com

Президент Венесуэлы Николас Мадуро угрожает заключить в тюрьму политических оппонентов, если они продолжат выступать с законодательными инициативами по отрешению главы государства от власти.

"Если они запустят так называемый политический суд, который идет вразрез с нашей конституцией, государственная прокуратура предпримет законные судебные действия и отправит в тюрьму любого, кто нарушает конституцию, даже если речь идет о членах конгресса", - сказал Мадуро.

25 октября Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы проголосовала за начало судебного процесса над президентом страны Николасом Мадуро. До этого парламент назвал государственным переворотом действия Мадуро, который фактически заблокировал проведение референдума об импичменте.

Венесуэла уже длительное время пребывает в состоянии экономического коллапса. Оппозиция возлагает ответственность за упадок в экономике на популистскую политику, проводимую правящей партией и правительством преемника Уго Чавеса Николаса Мудуро.

Подробнее о ситуации в Венесуэле и политике правительства Мадуро читайте в статье Виктора Каспрука "Венесуэла: наступает время военных?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".