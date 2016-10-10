Президент Колумбии отдаст свою Нобелевскую премию жертвам войны

Сантос посоветовался с семьей и отдаст почти миллион долларов.

Сантос отдаст свою премию жертвам vovworld.vn

FARC)

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос решил отдать денежную часть своей Нобелевской премии мира жертвам гражданской войны между правительственными силами, повстанцами Революционных вооруженных сил Колумбии (и различными преступными синдикатами, сообщает АFP.

"Эта крупная Нобелевская премия, которую некоторые считают наиболее важной на всей планете, также сопровождается денежным вознаграждением… Хочу вам объявить, что сегодня вечером я встретился со своей семьей и мы приняли решение пожертвовать эти 8 миллионов шведских крон жертвам на восстановление", - цитирует Сантоса агентство.

8 миллионов шведских крон по обменному курсу равны 932 тысячам долларов США.

Как сообщалось, Сантос удостоился высокой награды за то, что 26 сентября этого года подписал мирное соглашение с группировкой FARC, завершив гражданскую войну, которая продолжалась в Колумбии последние 50 лет. Жертвами длительного конфликта стали 220 тысяч человек, а около шести миллионов колумбийцев были вынуждены покинуть свои дома.

Противостояние колумбийской власти и FARC - самый длинный конфликт правительства и повстанцев не только в истории Южной Америки, но и всего западного полушария. FARC появилась в 1966 году на фоне недовольства жителей страны социальным неравенством. Война в Колумбии способствовала возникновению вооруженных конфликтов и в ряде других стран региона.

Напомним, что на референдуме граждане Колумбии отказались поддерживать перемирие с повстанцами. После подсчета 99,79% бюллетеней за соглашение отдали свои голоса 49,76%, высказались против 50,23% участников голосования.