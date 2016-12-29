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Президент Филиппин пообещал выбрасывать коррупционеров из вертолета

29 декабря в 14:17

По словам Родриго Дутерте, он уже выбрасывал из вертолета преступников, и в случае необходимости сможет повторить. Тем не менее спикер президента Филиппин считает его рассказ о борьбе с преступностью "городской легендой". 

Дутерте
Президент Филиппин пообещал выбрасывать коррумпированных чиновников из вертолета
Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал о том, что будет сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета. По словам Дутерте, он делал это раньше и не побоится повторить снова,  сообщает Reuters.

Политик рассказал о том, как однажды выбросил из вертолета гражданина Китая, которого подозревали в изнасиловании и убийстве. При этом точные данные о том, когда и где именно произошел инцидент, о котором говорит Дутерте, отсутствуют.

"Если вы коррумпированны, я доставлю вас на вертолете в Манилу и сброшу вниз. Я уже делал это раньше, почему бы не сделать это снова?" – отметил президент, выступая перед пострадавшими от тайфуна жителями Филиппин.

Тем не менее в интервью для канала ABS-CBN он ушел от прямого ответа на вопрос о выбрасывании человека из вертолета.

"Выбросить человека из вертолета?", - спросил Дутерте, - "если это окажется правдой, я не допущу такого".

Спикер президента Филиппин Эрнесто Абелья ранее предположил, что эта  история – одна из так называемых "городских легенд".

Дутерте неоднократно заявлял о том, что те убийства, которые он совершал ранее,  были частью полицейских операций, и убитые были преступниками, а не подозреваемыми. По его словам, шести задержанным на прошлой неделе торговцам метамфетамином очень повезло, что его не было в городе.

"Им повезло, что меня не было в Маниле в то время. Если бы я узнал, я бы точно их убил", - сказал он.

Некоторые сенаторы предупредили президента, что он рискует получить импичмент по итогам своих заявлений. 

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Как сообщалось ранее, Дутерте намерен продолжить жесткую политику борьбы с наркоманией в стране.

"Гитлер уничтожил три миллиона евреев. У нас есть три миллиона наркоманов. Я был бы счастлив убить их", - заявил Дутерте.

По материалам: ZN.UA
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Тэги вертолет президент наркомания подозреваемые убийство Филиппины
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