Президент Филиппин пообещал выбрасывать коррупционеров из вертолета

По словам Родриго Дутерте, он уже выбрасывал из вертолета преступников, и в случае необходимости сможет повторить. Тем не менее спикер президента Филиппин считает его рассказ о борьбе с преступностью "городской легендой".

Президент Филиппин пообещал выбрасывать коррумпированных чиновников из вертолета

Президент Филиппинрассказал о том, что будет сбрасывать коррумпированных чиновников с вертолета. По словам Дутерте, он делал это раньше и не побоится повторить снова, сообщает Reuters

Политик рассказал о том, как однажды выбросил из вертолета гражданина Китая, которого подозревали в изнасиловании и убийстве. При этом точные данные о том, когда и где именно произошел инцидент, о котором говорит Дутерте, отсутствуют.

"Если вы коррумпированны, я доставлю вас на вертолете в Манилу и сброшу вниз. Я уже делал это раньше, почему бы не сделать это снова?" – отметил президент, выступая перед пострадавшими от тайфуна жителями Филиппин.

Тем не менее в интервью для канала ABS-CBN он ушел от прямого ответа на вопрос о выбрасывании человека из вертолета.

"Выбросить человека из вертолета?", - спросил Дутерте, - "если это окажется правдой, я не допущу такого".

Спикер президента Филиппин Эрнесто Абелья ранее предположил, что эта история – одна из так называемых "городских легенд".

Дутерте неоднократно заявлял о том, что те убийства, которые он совершал ранее, были частью полицейских операций, и убитые были преступниками, а не подозреваемыми. По его словам, шести задержанным на прошлой неделе торговцам метамфетамином очень повезло, что его не было в городе.

"Им повезло, что меня не было в Маниле в то время. Если бы я узнал, я бы точно их убил", - сказал он.

Некоторые сенаторы предупредили президента, что он рискует получить импичмент по итогам своих заявлений.

Как сообщалось ранее, Дутерте намерен продолжить жесткую политику борьбы с наркоманией в стране.

"Гитлер уничтожил три миллиона евреев. У нас есть три миллиона наркоманов. Я был бы счастлив убить их", - заявил Дутерте.