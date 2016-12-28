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Экс-президенту Аргентины предъявили новое обвинение в коррупции

28 декабря в 00:15

Суд заморозил активы Кристины Киршнер на 600 миллионов долларов.

Фернандес де Киршнер
Кристину Киршнер обвиняют в преступном сговоре и мошенничестве
Бывшему президенту Аргентины Кристине Киршнер предъявили обвинение по новому уголовному делу о коррупции. Суд также заморозил ее активы на сумму более 600 миллионов долларов, передает Русская служба Би-би-си.

По данным следствия, правительство Киршнер заключало выгодные контракты на проведение дорожных работ с компанией, связанной с семьей экс-президента.

Замораживая активы бывшего президента, федеральный судья в Буэнос-Айресе удовлетворил ходатайство Министерства юстиции Аргентины.

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Кристину Фернандес де Киршнер, которая занимала пост президента Аргентины в 2007-2015 годах, обвиняют в преступном сговоре и мошенничестве. Экс-президент неоднократно называла уголовное преследование политическим заговором против нее.

В мае Киршнер предъявили обвинение в финансовых махинациях: речь шла об использовании конфиденциальной информации Центробанка при осуществлении валютных операций в условиях финансовой нестабильности. В июле суд заморозил активы экс-президента по этому делу.

В 2007 годуКристина  Киршнер сменила на посту президента страны своего мужа Нестора. В 2015 году кандидат в президенты Даниэль Сциоли, которого поддержала Киршнер, проиграл выборы Маурисио Макри.

По материалам: ZN.UA , Русская служба Би-би-си ,
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Тэги Аргентина коррупция Киршнер
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