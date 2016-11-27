Президент Еврокомиссии не видит аргументов для отмены санкций против РФ

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По мнению Юнкера, нужно соглашение с Россией, "которое выходило бы за привычные рамки".

Юнкер не видит причин снимать санкции по отношению к России Sputnik/ Vladimir Sergeev

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер не видит аргументов для отмены санкций против России.

"До сих пор я не видел никаких аргументов для того, чтобы немедленно снять санкции с России", - сказал Юнкер в ефире Euronews, передает УНИАН.

Он добавил, что нужно соглашение с Россией, "которое выходило бы за привычные рамки", поскольку без России нет безопасности в Европе.

Юнкер считает большой ошибкой оценку России со стороны президента США Барака Обамы, который назвал ее "региональной державой".

На вопрос, изменится ли позиция Европейского союза, если новоизбранный президент США Дональд Трамп будет иметь другую точку зрения в отношении санкций против РФ, Юнкер ответил, что ЕС не зависит от внешней политики США.

"США будут делать то, что они захотят, а европейцы будут иметь свою сферу интересов", - сказал Юнкер.

Ранее участники Саммита Украина-ЕС в Брюсселе заявили, что санкции Европейского Союза против России будут действовать до полного выполнения условий Минских договоренностей, а также восстановления украинского суверенитета на оккупированных территориях, включая Крым.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама и лидеры ряда государств ЕС на встрече в Берлине выразили общее мнение о необходимости продления санкций против России в связи с агрессией против Украины, действие которых истекает в январе 2017 года.

Перед этим агентство Reuters со ссылкой на ряд дипломатов ЕС сообщило, что Европейский Союз может принять решение о продлении экономических санкции в отношении России в декабре, поскольку в дальнейшем это может оказаться значительно труднее из-за возможных действий нового президента США Дональда Трампа.