Премьер-министром Испании стал Рахой

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Официального правительства в Испании не было 10 месяцев.

Рахой стал испанским премьером

Лидер консервативной Народной партии Мариано Рахой утвержден премьер-министром Испании . Его кандидатуру простым большинством голосов поддержала нижняя палата испанского парламента, передает Euronews

Противники Рахоя, депутаты от Испанской социалистической рабочей партии воздержались во втором туре голосования, которое состоялось в субботу, 29 октября. Если бы утвердить премьера не удалоь до конца октября, в стране бы пришлось проводить новые выборы.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности премьер-министра Испании и председатель консервативной Народной партии Мариано Рахой принял поручение короля Филиппа VI сформировать новое правительство.

С декабря 2015 года все попытки утвердить премьер-министра страны терпели неудачу.

Напомним, на состоявшихся 26 июня досрочных парламентских выборах в Испании победила консервативная "Народная партия" (137 мест из 350). Второе место взяла Социалистическая партия (85), а третье и четвертое места – левая "Юнидос Подемос" (71) и правая "Сюдаданос" (32).