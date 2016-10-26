Мариано Рахой принял предложение сформировать новое правительство Испании

В случае утверждения на пост премьер-министра Рахоя будет прервана политическая блокада, длящаяся почти год.

С декабря 2015 года в испании никак не могли утвердить премьера, избранием Рахоя будет прервана политическая блокада в стране

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании и председатель консервативной Народной партии Мариано Рахой принял поручение короля Филиппа VI сформировать новое правительство.

Ранее глава Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Хавьер Фернандес подтвердил Филиппу VI, что ИСРП во время голосования по кандидатуре премьера воздержится, что позволит переизбрать Рахоя на заседании парламента.

Соответствующее обсуждение начнется 27 октября.

В случае избрания Рахоя будет прервана политическая блокада, длящаяся почти год. С декабря 2015 года все попытки утвердить премьер-министра страны терпели неудачу. В испанском парламенте заседают 350 депутатов. Для абсолютного большинства необходимы голоса 176 парламентариев.

Содействие избранию Рахоя не означет, что ИСРП будет голосовать за проект бюджета на 2017 год, предложенный НП. "Ни в коем случае нашей задачей не является придавать устойчивость правительству Рахоя", - заявил Фернандес. В следующем году новое испанское правительство должно сэкономить 5 млрд евро, чтобы выполнить условия Евросоюза.

Напомним, на состоявшихся 26 июня досрочных парламентских выборах в Испании победила консервативная "Народная партия" (137 мест из 350). Второе место взяла Социалистическая партия (85), а третье и четвертое места – левая "Юнидос Подемос" (71) и правая "Сюдаданос" (32).