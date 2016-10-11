Премьер Люксембурга предложил на сутки закрыть границы внутри Евросоюза

Беттель считает, что эксперимент поможет гражданам стран ЕС оценить преимущества безвизового режима.

Премьер Люксембурга предложил на один день отменить безвиз внутри ЕС viza.md

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель предложил на 24 часа закрыть границы внутри Евросоюза, чтобы с помощью такого эксперимента еще раз показать гражданам ЕС все преимущества безвизового режима.

"Закрытие границ на один день могло бы показать людям, что значит стоять по два часа на границе, чтобы попасть в Италию или Испанию. Так они увидят, как живут люди за пределами Евросоюза", — сказал Беттель на конференции в Париже, сообщает Bloomberg.

"То, что я говорю, звучит ужасно, но было бы хорошо, если бы люди все это поняли", — добавил он.

Премьер Люксембурга сказал это, комментируя процесс Brexit. По словам Беттеля, Евросоюз должен твердо придерживаться позиции в вопросе выхода Великобритании из ЕС.

"Пока Великобритания была в Евросоюзе, они думали о том, чтобы его покинуть. Когда они решили выйти, думают, как остаться. Но мы не в Facebook, где можно установить статус "все сложно", — отметил Беттель.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.