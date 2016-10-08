На польско-украинской границе образовалась очередь из почти тысячи автомобилей

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На ПП "Устилуг" сегодняшним утром оформления ожидали 300 транспортных средств.

На границе Украины с Польшей снова образовалась крупная очередь secretsanctuaries.com

Возле пограничных пунктов пропуска на украинско-польской границе утром 8 октября образовалась очередь из 900 ожидающих оформления автомобилей.

Как сообщает в Facebook пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы, по состоянию на 06:00 8 октября, наибольшее скопление автомобилей образовалось у ПП "Устилуг", где оформления ожидали 300 транспортных средств.

К 08:00 ситуация улучшилась, и очередь уменьшилась до 660 автомобилей. В частности, у ПП "Устилуг" стоят 120 автомобилей; возле ПП "Угрынив" – 160 автомобилей; у "Ягодин-Авто" –130, "Шегини" – 90; "Краковец" – 60; "Рава-Руська" –50; "Смильныця" –50.

У ПП "Грушив" очереди не зафиксировано.

На границах Украины с Венгрией, Словакией и Румынией очередей также нет.

Ранее Польша решила восстановить малое пограничное движение с Украиной.