Премьер Ирака предложил боевикам ИГИЛ в Мосуле сдаться

Операция со штурма иракского города Мосул продолжается.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал боевиков террористической организации "Исламское государство" сложить оружие в городе Мосул, если они хотят сохранить свои жизни.
В ходе визита в прифронтовую зону аль-Абади пообещал жителям удерживаемого боевиками города быстрое освобождение от власти ИГИЛ, сообщает BBC
Аль-Абади также подчеркнул, что наступательная операция правительственных войск в районе Мосула развивалась быстрее, чем планировалось, однако она может замедлиться из-за активного сопротивления боевиков, которые используют снайперов и придорожные мины.
Ранее сообщалось, что иракские войска подошли к аэропорту Мосула в ходе операции по вытеснению боевиков "Исламского государства" из города.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, ссылаясь на данные спецслужб, сообщил, что Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади покинул удерживаемый боевиками иракский город Мосул, к освобождению которого приступила иракская армия.
20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул. 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.
После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".
1 ноября иракская армия отбила у ИГИЛ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГИЛ.BBC