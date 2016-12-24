Правозащитники заявили о новых бомбардировках в Алеппо

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Есть информация о погибших, среди которых дети.

В Алеппо снова бомбили Zouhir_AlShimale / Twitter

Сирийская обсерватория по правам человека (Лондон) сообщила о возобновлении воздушных авиаударов в районе Алеппо, о полном контроле над которым объявила правительственная армия Сирии.

Есть информация о шести жертвах, среди которых и дети. А государственное телевидение Сирии сообщило о троих погибших, пишет Reuters, не уточняя, кто именно нанес авиудары. Они были нанесены в пятницу, 23 декабря и пришлись на юг и запад Алеппо.

22 декабря сирийская армия заявила о полном контроле города Алеппо. По данным Международного комитета Красного Креста, из восточной части города эвакуировали около 30 тыс. человек. Наступление сирийских войск на восточную часть города резко критиковали ООН и западные правительства ввиду многочисленных жертв среди гражданского населения.

Как сообщалось ранее, в сирийском городе Алеппо достигнуто перемирие между правительственными войсками президента Сирии Башара Асада и повстанцами, воюющими против его режима, но эвакуация гражданских лиц и представителей сил оппозиции откладывалась по неизвестным причинам. В четверг, 15 декабря, эвакуация началась, но была сорвана из-за обстрелов правительственными войсками гуманитарного конвоя.

Генеральная Ассамблея ООН в пятницу, 9 декабря, большинством голосов поддержала подготовленный Канадой проект резолюции по немедленному прекращению огня в Сирии.

Совет безопасности ООН в пятницу, 16 декабря, провел закрытое совещание по ситуации в Аллеппо. Инициатива проведения встречи принадлежала Франции. Члены Совбеза планировали получить "ясную и актуальную информацию" о происходящем в Алеппо, а также обсудить перспективы эвакуации жителей восточной части города и поставки туда гуманитарной помощи.

Представители сирийской армии заявили о том, что операция по возврату контроля над Алеппо находится в завершающей стадии. Восточная часть города Алеппо находилась под контролем повстанцев сирийской оппозиции на протяжении четырех лет.

Тем не менее, сирийская оппозиция готова продолжать борьбу против Асада даже после потери Алеппо. Оппозиционеры отмечают факт важности Алеппо, но признают, что в случае потери города у них есть и другие не менее важные населенные пункты.

Ранее в связи с боевыми действиями, восточные районы города покинули тысячи мирных жителей. В восточной части Алеппо разбомблены все больницы, дефицит пищи, питьевой воды и медикаментов.

Главные факты о сирийской войне читайте в спецпроекте ZN.UA "Что важно знать о конфликте в Сирии".