Шойгу отчитался перед Путиным о завершении операции в Алеппо

Российский президент указал на решающую роль российских войск при зачистке Алеппо от сил оппозиции.
Как сообщает "Интерфакс", российский министр обороны заявил, что операция велась в контакте с иранской и турецкой стороной.
"Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии", - заявил он.
Путин, в свою очередь, указал на решающую роль в операции российских ВС.
"Эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих", - заявил он.
Накануне сирийские войска официально объявили о взятии под полный контроль города Алеппо, восточная часть которого находилась под контролем повстанцев почти четыре года.
Ранее представители ООН сообщали о возможных расправах над мирными жителями со стороны правительственных войск при взятии районов Алеппо. Западные страны и СМИ обвиняли российскую и сирийскую авиацию в неизбирательном применении оружия, которая приводит к гибели мирных жителей. Сирийские и российские власти называли такие сообщения фальсификациями.Интерфакс