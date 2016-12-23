Шойгу отчитался перед Путиным о завершении операции в Алеппо

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Российский президент указал на решающую роль российских войск при зачистке Алеппо от сил оппозиции.

Шойгу рассказал Путину об "освобождении" Алеппо Сайт президента России

Операция по выводу боевиков из Восточной частизавершена, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает "Интерфакс", российский министр обороны заявил, что операция велась в контакте с иранской и турецкой стороной.

"Операция проходила по вашему поручению в тесном контакте с коллегами из Турции и Ирана. Далее должен следовать следующий этап. Мы, на мой взгляд, вплотную подошли к тому, чтобы достичь договоренности о полном прекращении огня на территории Сирии", - заявил он.

Путин, в свою очередь, указал на решающую роль в операции российских ВС.

"Эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих", - заявил он.

Накануне сирийские войска официально объявили о взятии под полный контроль города Алеппо, восточная часть которого находилась под контролем повстанцев почти четыре года.

Ранее представители ООН сообщали о возможных расправах над мирными жителями со стороны правительственных войск при взятии районов Алеппо. Западные страны и СМИ обвиняли российскую и сирийскую авиацию в неизбирательном применении оружия, которая приводит к гибели мирных жителей. Сирийские и российские власти называли такие сообщения фальсификациями.