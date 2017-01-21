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Пострадавший от лавины в Италии город будет судиться с Charlie Hebdo

21 января в 23:41

Жителей возмутила карикатура о сходе лавины. 

Charlie Hebdo
На карикатуру Charlie Hebdo подадут в суд
Мэр пострадавшего от лавины итальянского города Фариндолы Иларио Лачетта объявил, что распорядился подготовить иск против самого журнала Charlie Hebdo и авторов карикатуры о лавине. 

Журнал разместил карикатуру, на которой лавина изображена в образе смерти на лыжах с двумя косами. Подпись к картинке гласит: "Италия. Снег идет. Но не для всех". 

Посольство Франции в Риме поспешило уточнить, что правительство непричастно к этой карикатуре и осуждает подобные картинки.  

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Как сообщалось, в результате схода снежной лавины на отель в итальянской области Абруццо 18 вечером января погибли несколько человек, около 20 находятся без вести. 

По материалам: rainews.it
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