Пострадавший от лавины в Италии город будет судиться с Charlie Hebdo

Жителей возмутила карикатура о сходе лавины.
Журнал разместил карикатуру, на которой лавина изображена в образе смерти на лыжах с двумя косами. Подпись к картинке гласит: "Италия. Снег идет. Но не для всех".
Посольство Франции в Риме поспешило уточнить, что правительство непричастно к этой карикатуре и осуждает подобные картинки.
Как сообщалось, в результате схода снежной лавины на отель в итальянской области Абруццо 18 вечером января погибли несколько человек, около 20 находятся без вести.rainews.it