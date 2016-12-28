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Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на тему крушения российского Ту-154

28 декабря в 21:37

Карикутуры опубликованы на сайте издания и в свежем выпуске журнала.

Charlie Hebdo A321
Французские карикатуристы не обошли вниманием крушение российского военно-транспортного самолета
globallookpress.com
Французский сатирический журнал Charlie Ebdo опубликовал на своем сайте карикатуру, посвященную крушению Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации.

На рисунке изображен падающий самолет, на фоне которого солист хора им. Александрова поет по нотам протяжный звук "А-а-а-а-а-а". Подпись к картинке гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

charlie Ту-154
«Репертуар хора Красной армии расширяется»
charliehebdo.fr

В свежем выпуске журнала также опубликована карикатура на тему авиакатастрофы с изображением падающего самолета и подписью "Плохие новости – Путина внутри не было". Фотокопию рисунка опубликовал российский блогер Рустем Адагамов на своей странице в Twitter вечером в среду, 28 декабря.

charlie Ту-154
«Плохие новости – Путина внутри не было»
https://twitter.com/adagamov

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Напомним, 25 декабря в акватории Сочи потерпел крушение самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации. На борту находились 92 человека, в том числе участники ансамбля имени Александрова, съемочные группы "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, незаконно вывозившая украинских детей из оккупированного Донбасса. Пассажиры самолета летели в Сирию на российскую авиабазу Хмеймим с новогодним концертом.

Подробнее о катастрофе читайте в материале ZN.UA "Крушение российского Ту-154: главное".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Ту-154 катастрофа самолет Сирия Сочи РФ Charlie Hebdo
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