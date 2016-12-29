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Посольство РФ в Сирии опять обстреляли

29 декабря в 20:55

Это уже третий обстрел посольства за последние два дня. 

посольство РФ в Сирии
Посольство России в Сирии подвергается регулярным обстрелам
news.cn

Во второй половине дня территорию посольства России в Дамаске обстреляли из миномета, сообщается на сайте российского МИД. 

По данным ведомства, обстрел произошел со стороны района, контролируемого боевиками в пригороде столицы. В результате обстрела на территорию посольства попала мина.   

"Ее взрыв нанес незначительный материальный ущерб. Пострадавших нет", – заявил специальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

По ее словам, обстрел является "попыткой экстремистов сорвать усилия по обеспечению режима прекращения боевых действий на территории Сирии". 

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В среду 28 декабря посольство России в Сирии обстреливали дважды.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии. 

Шойгу сообщил, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря.

По материалам: ZN.UA
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