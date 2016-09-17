В Киеве неизвестные с салютами атаковали посольство России – СМИ

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Залп по посольству устроили около 20 неизвестных.

Неизвестные устроили ночной салют около посольства РФ http://greener-grass.ru/

В Киеве неизвестные с петардами и салютами устроили залп по зданию

Это произошло около часа ночи 17 сентября, сообщает издание "Страна", отметив, что нападавшие после инцидента быстро ушли. Пострадавших нет.

Как отмечает российское агентство РИА Новости, в посольстве РФ в Киеве в воскресенье, 18 сентября, будет работать участок для голосования на выборах в Госдуму. Несмотря на то, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о невозможности проведения такого голосования.

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации состоятся 18 сентября. Кремль планирует провести их, в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.