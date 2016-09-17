В Киеве неизвестные с салютами атаковали посольство России – СМИ

Залп по посольству устроили около 20 неизвестных.
Это произошло около часа ночи 17 сентября, сообщает издание "Страна", отметив, что нападавшие после инцидента быстро ушли. Пострадавших нет.
Как отмечает российское агентство РИА Новости, в посольстве РФ в Киеве в воскресенье, 18 сентября, будет работать участок для голосования на выборах в Госдуму. Несмотря на то, что ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о невозможности проведения такого голосования.
Выборы в Государственную Думу Российской Федерации состоятся 18 сентября. Кремль планирует провести их, в том числе, на территории аннексированного Крыма, а также в посольстве и в консульствах в Украине.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество не признавать выборы в российскую Госдуму, которые Москва намерена провести во временно оккупированном Крыму, а Евросоюз и ОБСЕ отказались посылать наблюдателей в Крым и Севастополь.
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил протест относительно проведения выборов в Госдуму РФ в Крыму.РИА Новости , strana.ua ,