Посол США в НАТО спрогнозировал продление санкций против России

Дуглас Лут усомнился в возможностях Кремля достаточно быстро выполнить условия Минских договороенностей.

Дуглас Лут недоволен темпами реализации Минских соглашений youtube.com

Посол США вДуглас Лут заявил, что санкции против России будут действовать до полного выполнения Кремлем всех взятых на себя в Минске обязательств.

Во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник, 25 октября, Лут выразил неудовлетворенность темпами имплементации Минских договоренностей, а также усомнился в возможностях России выполнить свою часть обязательств достаточно быстро.

Посол также заявил, что основная часть ответсвенности за имплементацию "Минска" лежит на РФ, так как Кремль поддерживает группировки ОРДЛО, которые, по свидетельствам ОБСЕ, регулярно нарушают режим прекращения огня, передает "Радио Свобода"

"Думаю, что доказательства, поступающие из Донбасса и неспособность двигаться быстрее в отношении полного исполнения Минских соглашений, приведет к возобновлению санкций ЕС. Мы, безусловно, рассчитываем, что ЕС присоединится к США в поддержке санкций против России, пока не увидим полного осуществления "Минска", – подчеркнул Лут.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Российская сторона несет серьезную ответственность за выполнение Минских соглашений, поскольку продолжает оказывать прямую поддержку боевикам, оккупировавшим часть украинского Донбасса.

Напомним, как сообщил по итогам встречи в Берлине президент Украины Петр Порошенко, до конца ноября главы министерств иностранных дел утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

Подробнее о результатах встречи лидеров "Нормандской четверки" в Берлине и "дорожной карте" имплементации Минских договоренностей читайте в статье Сергея Рахманина "Геймер и таймер" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".