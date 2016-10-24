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Санкции ЕС против РФ поддержали еще пять стран, включая Украину

24 октября в 22:39

Два государства кандидата в ЕС и два члена Европейской экономической зоны поддержали решение Совета ЕС о продлении санкций до марта 2017 года.

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К санкциям ЕС присоединились Норвегия, Лихтенштейн, Албания и Черногория
meatbull / Depositphotos
Норвегия, Лихтеншейн, Албания и Черногория до 15 марта 2017 года продлили санкции против России в связи с ее агрессией против Украины, сообщила верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, члены Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия и Лихтенштейн, а также Украина присоединились к решению о продлении санкций", – сказано в заявлении главы европейской дипломатии, распространенном в понедельник, 24 октября.

В документе уточняется, что названные государства приведут свою политику в соответствие с решением Совета ЕС.

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Напомним, 15 сентября, Совет ЕС принял решение продлить санкции против 146 физических и 37 юридических лиц,  причастных к российской агрессии против Украины, на полгода, до 15 марта 2017 года. 

Санкции против лиц, посягающих на территориальное единство, суверенитет и независимость Украины, включают в себя замораживание активов и запрет на перемещение по еврозоне.

Как сообщалось, 17 октября президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о продлении на год санкций против физических и юридических лиц, причастных к организации российской агрессии против Украины.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ЕС РФ Украина санкции Могерини
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