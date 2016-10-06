Польский сейм отклонил законопроект о полном запрете абортов

Протесты граждан привели к тому, что польские депутаты отказались от идеи полностью запретить аборты.

Поляки заставили своих депутатов пойти на попятную flickr/Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

большинством голосов отклонил законопроект комитета о полном запрете и криминализации абортов. За отклонение законопроекта проголосовали 352 депутатов, против - 58, воздержались от голосования - 18.

Таким образом польский сейм не будет продолжать работу над этим законопроектом.

Ранее в Польше состоялась общенациональная забастовка женщин в рамках так называемого "Черного протеста" против возможного полного запрета и криминализации абортов.

Протесты против запрета абортов в Польше продолжались больше недели – с тех пор, как сейм Польши проголосовал в первом чтении за законопроект о полном запрете абортов и введении уголовной ответственности за их совершение.

В настоящее время в Польше законодательство очень строго регламентирует право женщин на аборты: прерывание беременности разрешено только при очень серьезных медицинских показаниях, либо в случае, если женщина подверглась изнасилованию.