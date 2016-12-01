Польше придется побороться за украинских заробитчан – Wyborcza

Издание пишет, что после введения безвизового режима украинские рабочие могут отправиться из Польши дальше на запад.

Польские работодатели боятся, что после введения безвизового режима украинцы поедут на заработки в более богатые страны ЕС. dimaberkut / Depositphotos

Работники из Украины дают шанс экономикена развитие, но страна к ним ошибочно относится как к второсортным. Однако уже скоро украинские заробитчане могут покинуть рынок труда соседней страны, поскольку другие европейские государства тоже ими заинтересовались.

Об этом сегодня пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что поляки негативно относятся к иммигрантам, если верить данным исследования CBOS. Но если речь идет об украинцах, то большинство опрошенных отвечали, что согласились бы их принять.

"Эта симпатия взаимная. Согласно украинским опросам, украинцы отдают нам наибольшую симпатию и смотрят на нас так, как мы когда-то на немцев", - пишет издание.

Польше такие настроения выгодны, поскольку ей нужны украинские работники как никогда. Уровень безработицы уже упал до 8,2%, 2,5 миллиона поляков уехали в другие страны, а в работодателей начались проблемы с поиском кадров, а демографические данные не дают причин для надежд. В это же время, издание пишет, что Варшава ничего не делает, чтобы упростить доступ иностранцев к польскому рынку труда.

"Государство на протяжении многих лет просто пассивно наблюдает. Системный подход к иммигрантам из Украины так и не появился", - сказал сопредседатель профсоюза украинцев в Польше Петр Островский.

Препятствия для трудоустройства украинцев в Польше создает бюрократия, а также недобросовестные работодатели и компании-посредники, которые часто обманывают работников. Не редко за поиск работы в Польше такие посредники просят 50, 100 или 200 долларов, однако работы так и не находят.

Издание отмечает, что количество украинских работников в Польше выросла после начала войны в Донбассе в 2014 году. Сейчас их около миллиона.

"Без украинцев грибные хозяйства в Подляшье или садоводства в Груецком повяте перестают существовать", - пояснил Кристиан Шудига из Ассоциации производителей грибов.

Wyborcza отмечает, что отношение Польши к украинцам как к чернорабочим – это тоже большая ошибка. Основатель портала поиска работы pracadlaukrainy.pl Даниэль Джевит говорит, что все чаще на его ресурсе регистрируются граждане Украины с высшим образованием, в частности графические дизайнеры и врачи. Варшаве следовало бы создать для таких кадров упрощенную миграционную политику. Однако ничего такого пока не появилось. По словам Джевита, другие страны ЕС тоже начали интересоваться украинцами и начали разрабатывать для них специальные программы. Франция, к примеру, запускает бесплатные обучающие программы для граждан Украины, а также жилищные программы. Над похожими проектами работает и Германия.

"В Польше такого интереса нет. У меня есть ряд работодателей, которые хотят нанять украинцев легально и на долго, но не хотят пробиваться через формальности", - сказал Джевит.

Издание отмечает, что скоро Польша может потерять украинских работников. Ведь представители стран ЕС в ноябре поддержали отмену виз для Украины. Это означает, что больше людей сможет путешествовать по Европе. Это не означает беспрепятственный доступ к европейскому рынку труда. Однако, те, кто сейчас работает в Польше, может решить перебраться в более богатые страны Западной Европы. Украинские порталы труда уже пестрят предложениями из Германии, Австрии и Чехии.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что в ее стране находится "около миллиона беженцев" из Украины. При этом она не пояснила, как она смогла насчитать такое количество. Впоследствии издание Gazeta Wyborcza пишет, что в Польше за прошлый год появились только двое беженцев с Украины. А миллион - это все украинцы, которые только есть в соседней стране вместе с туристами.

А издание Sueddeutsche Zeitung написало, что Польша выдает за прием беженцев трудоустройства украинцев. Немецкая газета добавляет, что большинство граждан Украины, которые приезжают в соседнюю страну – это студенты, украинцы с польскими корнями и тысячи работников.