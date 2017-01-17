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Полиция поймала подозреваемого в стамбульском теракте

17 января в 01:05

Задержанный скрывался вместе со своим четырехлетним ребенком.  

Стамбул убийца
Полиция задержала стамбульского стрелка
Турецкие силы безопасности задержали гражданина Узбекистана Абдулгадира Машарипова, подозреваемого в убийстве 39 человек в ночном клубе в Стамбуле, передает Dailysabah.

Задержанный был пойман в одном из районов  Стамбула после интенсивных поисков, проведенных Агентством турецкой разведки (MIT) и стамбульской полицией. 

Ранее полиция задержала жену и членов семьи предполагаемого террориста, которые заявили, что не знали о членстве Машарипова в "ИГИЛ". 

По данным правоохранителей, Машарипов направился в свой дом в районе Зейтинбурну, где находились его жена и дети, взял четырехлетнего сына и скрылся. 

Полиция сообщила, что подозреваемый направился домой на такси и попросил сотрудников местного уйгурского ресторана дать деньги водителю. Они были среди тех, кого задержали после теракта, тогда как владелец ресторана отрицает какую-либо связь с террористической атакой.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

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Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Турецкие СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста, полученную с камер наружного видеонаблюдения. В совершении теракта подозревали гражданина Узбекистана или Кыргызстана, состоящего в рядах террористов "Исламского государства".

4 января власти Турции сообщили о том, что личность террориста установлена. Тем не менее, Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не стал оглашать имя преступника.

По материалам: dailysabah.com
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