Полиция поймала подозреваемого в стамбульском теракте

Задержанный скрывался вместе со своим четырехлетним ребенком.

Полиция задержала стамбульского стрелка

Задержанный был пойман в одном из районов Стамбула после интенсивных поисков, проведенных Агентством турецкой разведки (MIT) и стамбульской полицией.

Ранее полиция задержала жену и членов семьи предполагаемого террориста, которые заявили, что не знали о членстве Машарипова в "ИГИЛ".

По данным правоохранителей, Машарипов направился в свой дом в районе Зейтинбурну, где находились его жена и дети, взял четырехлетнего сына и скрылся.

Полиция сообщила, что подозреваемый направился домой на такси и попросил сотрудников местного уйгурского ресторана дать деньги водителю. Они были среди тех, кого задержали после теракта, тогда как владелец ресторана отрицает какую-либо связь с террористической атакой.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Турецкие СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста, полученную с камер наружного видеонаблюдения. В совершении теракта подозревали гражданина Узбекистана или Кыргызстана, состоящего в рядах террористов "Исламского государства".

4 января власти Турции сообщили о том, что личность террориста установлена. Тем не менее, Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не стал оглашать имя преступника.