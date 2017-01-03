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Задержаны еще шесть подозреваемых в совершении новогоднего теракта в Стамбуле

3 января в 14:59

Подозреваемые в настоящее время дают показания.

Теракт Стамбул
В Стамбуле задержали еще шестерых подозреваемых в совершении новогоднего теракта

Полиция Стамбула сегодня, 3 января, задержала еще шесть подозреваемых по делу теракта в одном из ночных клубов города, результате которого погибли 39 человек, сообщили в службе безопасности Турции.

Отмечается, что вчера, 2 января, восемь человек были задержаны антитеррористическими службами полиции. Все 14 подозреваемых в настоящее время дают показания, передает Hurriyet.

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В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Нападавший, вооруженный аавтоматическим оружием, открыл огонь по сотрудникам полиции у здания ночного клуба Reina, затем зашел внутрь и начал стрелять по посетителям, праздновавшим новый год.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

По материалам: ZN.UA
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Тэги подозреваемые теракт Турция
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