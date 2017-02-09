Подписи за референдум по ассоциации Украины с ЕС могут быть ненастоящими - NYT

Правительство проигнорировало совет избиркома по проверке подписей.

Подписи за проведение референдума об украинско-европейской ассоциации никто не проверял.

Для того, чтобымежду Украиной и ЕС состоялся, активисты в Нидерландах собрали более 400 тысяч подписей. Но, как оказалось, их подлинность никто не проверял.

Об этом, как сообщает New York Times, стало известно благодаря запросу нидерландского телеканала RTL к Министерству внутренних дел страны.

В Избирательном комитете Нидерландов подтвердили, что имена в списке тех, кто якобы поддержал проведение референдума, только проверили на наличие среди зарегистрированных избирателей страны. Но подлинность их подписей никто не проверял.

"Нидерландский закон относительно референдумов не требует верификации подписей", - сказала представитель Избиркома Хелен Гёрманн.

"Когда мы оценили закон, мы выразили обеспокоенность процессом. Но невозможно проверить подписи, потому что их никогда не вносили в избирательную систему", - пояснила она.

Избирком посоветовал правительству использовать национальную систему электронной идентификации, известную под названием DigiD, чтобы проверить заявку о проведении референдума. Но, по словам Гёрманн, совет проигнорировали.

Напомним, что нидерландский референдум заблокировал окончательную ратификацию украинско-европейского соглашения об ассоциации и ЗСТ. Процесс сдвинулся с места лишь после того, как страны ЕС прикрепили к документу дополнительное заявление о том, что соглашение не означает первый шаг Украины к членству в Евросоюзе и не обязывает европейские страны помогать Киеву в сфере безопасности.

Недавно сообщалось, что Сенат Нидерландов рассмотрит соглашение об ассоциации после 15 марта.

Тем временем премьер Нидерландов уверен в ратификации Соглашения об ассоциации ЕС-Украина. Кабинет Рютте уже подготовил к рассмотрению законопроект, который должен привести к ратификации Соглашения, несмотря на результаты консультативного референдума в апреле 2016 года.