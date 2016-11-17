Победа лояльных к России политиков в Болгарии и Молдове навредит единству Европы – NYT

Вряд ли болгары и молдаване хотят вернуть доминирование Москвы, но они проголосовали за курс в этом направлении.

Выборы в Молдове и Болгарии могут повлиять на европейское единство.

После Brexit и победына выборах в США кажется очень тревожным сигналом и то, что Болгария и Молдова – страны, которые были в ярме Кремля – выбрали себе пророссийских президентов в минувшие выходные.

Причины этого могут быть преимущественно внутренними, но последствия могут еще больше расшатать и без того неустойчивое европейское единство.

Об этом в редакционной статье пишет сегодня New York Times, напоминая, что у президентов обеих стран в основном церемониальные полномочия. Болгария, в отличие от Молдовы, входит в НАТО и ЕС, и вряд ли покинет эти организации. Избирательные процессы в обеих странах были под сильным влиянием общественного недовольства коррупцией и низкими стандартами жизни, которые до сих пор отстают от западных после более двух десятков лет после падения коммунистических режимов.

"Но разворот от прозападных кандидатов в сторону тех, кто призывает строить лучшие отношения с Москвой, стал доказательством роста разочарования в Восточной Европе западными либеральными подходами, которое усугубила волна иммигрантов. Болгария и Молдова стали последними жертвами националистических и антиглобалистских настроений, которые распространились в Европе и помогли Трампу в США", - говорится в статье.

Президент России Владимир Путин пытается получить выгоду от этой тенденции, которая дает ему надежду на снятие западных санкций, которые были введены против Москвы за аннексию Крыма. Выбор жителей Болгарии и Молдовы, правда, не так был проявлением поддержки курса Путина, как отражением экономических и географических связей.

Болгары традиционно имеют тесные личные и экономические отношения с россиянами, а санкции против России навредили и болгарской экономике, которая остается самой бедной в ЕС. Кандидат от социалистов Румен Радев, который победил на выборах, - новичок в политике. Он был пилотом вооруженных сил и провел год в тренировочном центре в Америке, но призвал к улучшению отношений с Россией, подчеркивая, что быть проевропейским не означает быть антироссийским. Вероятно, что победа Радева была связана с общественным раздражением из-за темпа реформ, которые проводило правоцентристское правительство Бойко Борисова.

В Молдове кандидат-победитель Игорь Додон призвал разорвать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, после подписания которого в 2014 году Россия ввела болезненное эмбарго на молдовское вино и фрукты. Молдовские выборы состоялись на фоне раздражения общества из-за коррупции.

Смогут ли новоизбранные президенты успокоить свои народы не известно, особенно если учесть то, насколько ограничены их полномочия. При этом нет никаких доказательств того, что избиратели в Болгарии и Молдове хотят возвращения российского доминирования.

"Но референдум о Brexit и победа Трампа показали, как народное недовольство непропорциональными проблемами может привести к судьбоносным последствиям", - говорится в статье.

Не зависимо от того, о чем болгарские и молдовские избиратели думали, их выбор в пользу улучшения отношений с Путиным станет очередным ударом по западной единства в критический момент. В такой ситуации еще более критично, чтобы лидеры Запада поняли важность единства в противостоянии всем попыткам "перевести часы назад".

Ранее издание The Economist писало, что новые президенты Молдовы и Болгарии не такие пророссийские, как кажутся. Их интересуют не сколько интересы Москвы, как внутренних олигархов, связанных с Россией.

Как сообщалось, в воскресенье, 13 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов, в который вышли пророссийский кандидат от Партии социалистов Игорь Додон и единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду. В первом туре Додон набрал 47,98%, Санду - 38,71% голосов.

Подробнее читайте в статье Елены Бетлий "Выборы в Молдове: Карты серого олигарха" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".