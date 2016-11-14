Новый президент Молдовы свой первый визит нанесет в Москву

Не скрывающий своей сипатии к России новый президент намерен "начать новую страницу в истории" Молдовы.

Додон первым делом поедет в Москву Игорь Додон / Twitter

Победивший на выборах президента Молдовы Игорь Додон намерен осуществить первый зарубежный визит в Россию, с которой он намерен активизировать партнерство.

"Первый визит за рубеж, как я уже говорил, состоится в Москву. Мы обязаны работать, восстанавливать стратегическое партнерство с Российской Федерацией", - сказал Додон журналистам на пресс-конференции в первый день после выборов.

Он призвал своего оппонента Майю Санду признать результаты выборов и начать работать "на благо страны".

"Избирательная кампания закончилась. Нужно выйти из этого состояния, ставить точку и начать новую страницу в истории страны", - сказал Додон.

Ранее он заявлял, что намерен быть "президентом всех - левых и правых, тех, кто хочет в Евросоюз, и тех, кто хочет быть рядом с Россией", а также что "учтет позицию" избирателей своей соперницы Майи Санду.

Победу во втором туре выборов президента Молдовы, который состоялся 13 ноября, одержал пророссийский кандидат, лидер Партии социалистов Игорь Додон. Он получил 52,27% голосов избирателей, в то время как единый кандидат от правых проевропейских партий Майя Санду - 47,73%.

Подробнее читайте в статье Елены Бетлий "Выборы в Молдове: Карты серого олигарха" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".