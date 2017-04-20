План вмешательства в выборы президента США разработал подконтрольный Путину институт - Reuters

Источники агентства сослались на имеющиеся в распоряжении США секретные документы.

В США рассказали о секретном плане Путина по выборам Трампа Cebas1 / Depositphotos

Подконтрольный президенту РФ Владимиру Путину Российский институт стратегических исследований разработал план по вмешательству в президентские выборы в США. Он был направлен на победу республиканца Дональда Трампа и подрыва доверия американцев к избирательной системе США, пишет агентство Reuters со ссылкой на трех действующих и четырех бывших чиновников США.

Чиновники, которые предоставили информацию на условиях анонимности, ссылаются на документы РИСИ, на основании которых, как сообщается, и были сделаны выводы американской разведки о российском вмешательстве в выборы в Соединенных штатах.

Речь идет о двух документах. В одном из них РИСИ высказал рекомендацию провести пропагандистскую кампанию в социальных сетях и СМИ, чтобы побудить американцев избрать более лояльного к России президента США, чем Барак Обама.

Второй документ учитывал возможность победы демократа Хиллари Клинтон, в связи с чем рассматривал возможность не агитировать за Трампа, а наоборот, нанести ущерб репутации Клинтон, распространяя информацию о фальсификациях во время выборов.

Источники агентства отказались сообщить, как именно спецслужбы США получили упомянутые документы.

На просьбу прокомментировать информацию также не откликнулись пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и в самом РИСИ.

Отмечается, что РИСИ возглавляют бывшие сотрудники внешней разведки, назначенные Путиным. В частности, когда были составлены документы о выборах в США, институт возглавлял Леонид Решетников, 33 года прослуживший в российской разведки, генерал-лейтенант. После него, в январе 2017 года РИСИ возглавил Михаил Фрадков, который руководил российской внешней разведкой в 2007 – 2016 годах.

Глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение.

Напомним, что издание New York Times писало, что команда Трампа общалась со спецслужбами России в течение года перед выборами. Издание отмечает, что американские спецслужбы проверяли, насколько эти контакты связаны с попытками России повлиять на результат выборов. В публикации упоминаются, что связью с российскими спецслужбами занимались Пол Манафорт и Майкл Флинн.

Советник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку, в связи с обсуждением санкций с российским послом за месяц до избрания Трампа президентом.