Песков может стать помощником Путина по международным вопросам – Ъ

Вопрос назначения нового человека на должность возник в связи с возможной отставкой Ушакова, которому в марте исполнится 70 лет.

Пресс-секретарь Путина может стать его помощником по международным вопросам vm.ru

Спикер президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков после отставки Юрия Ушакова может занять должность помощника главы государства по международным вопросам, пишет Коммерсантъ

Действующий помощник Путина Юрий Ушаков занимает место с 2012 года и может вскоре уйти в отставку, поскольку в марте 2017-го ему исполнится 70 лет.

"К этому моменту должен решиться вопрос с преемником Юрия Викторовича, должность архиважная, подбор будет очень тщательным", — сказал собеседник "Ъ" в госструктурах.

Высокопоставленные источники "Ъ" во властных структурах утверждают, что претензий к работе Юрия Ушакова ни в Кремле, ни в правительстве, ни в спецслужбах не возникало

В числе его потенциальных преемников кроме Пескова источники издания называют нескольких человек, среди которых посол России в Китае Андрей Денисов, а также высокопоставленные сотрудники министерства иностранных дел РФ и заместитель главы Администрации президента РФ.

Как ранее писало британское издание The Financial Times, Путин перекраивает свое близкое окружение. Российские политические обозреватели говорят, что Путин окружает себя людьми, которым доверяет, которых может контролировать и которые не будут подрывать легитимность его администрации. Другой неназванный политический эксперт, который ранее работал в администрации президента, сказал Financial Times, что приоритеты Путина изменились, говорится в статье.