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Первая пресс-конференция Трампа состоится на следующей неделе

4 января в 12:47

Пресс-коференция нового президента США будет посвящена "общим вопросам". 

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Дональд Трамп анонсировал первую пресс-конференцию
Flickr/ Gage Skidmore
Новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил о проведении своей первой пресс-конференции в новой должности.

"Моя пресс-конференция по общим вопросам состоится 11 января в Нью-Йорке. Всем спасибо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее советник Трампа Келли Конвей говорила о том, что новый президент США может провести конференцию в январе. Дональд Трамп неоднократно подвергался критике за то, что с момента победы на президентских выборах в США не провел ни одной официальной пресс-конференции. Он предпочитал общаться с общественностью посредством твитов, митингов и интервью.

Как сообщало издание CNN, в конце ноября Трамп пообещал провести "главную пресс-конференцию" в середине декабря, но 12 декабря отложил ее. Некоторые эксперты выражали сомнение в том, что новоизбранный президент вообще будет проводить пресс-конференции. 

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Ранее сообщалось о том, что избранный президент США Дональд Трамп получил голоса 304 выборщиков при 270 минимально необходимых для избрания президентом.

Напомним, 8 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Трамп президент США пресс-конференция
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