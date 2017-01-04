Первая пресс-конференция Трампа состоится на следующей неделе

Пресс-коференция нового президента США будет посвящена "общим вопросам".

Дональд Трамп анонсировал первую пресс-конференцию Flickr/ Gage Skidmore

Новоизбранный президент СШАсообщил о проведении своей первой пресс-конференции в новой должности.

"Моя пресс-конференция по общим вопросам состоится 11 января в Нью-Йорке. Всем спасибо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Ранее советник Трампа Келли Конвей говорила о том, что новый президент США может провести конференцию в январе. Дональд Трамп неоднократно подвергался критике за то, что с момента победы на президентских выборах в США не провел ни одной официальной пресс-конференции. Он предпочитал общаться с общественностью посредством твитов, митингов и интервью.

Как сообщало издание CNN, в конце ноября Трамп пообещал провести "главную пресс-конференцию" в середине декабря, но 12 декабря отложил ее. Некоторые эксперты выражали сомнение в том, что новоизбранный президент вообще будет проводить пресс-конференции.

Ранее сообщалось о том, что избранный президент США Дональд Трамп получил голоса 304 выборщиков при 270 минимально необходимых для избрания президентом.

Напомним, 8 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов.