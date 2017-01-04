Чета Клинтон посетит инаугурацию Трампа – CNN

Джордж и Лора Буш также планируют присутствовать на церемонии.

Билл и Хиллари Клинтон послушают инаугурационную речь Трампа wikimedia.org

Экс-кандидат в президенты США от Демократической партиии Хилари Клинтон и ее супруг 42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон посетят торжественную церемонию инаугурации 45-го президента США, которая состоится 20 января, передает CNN

43-й президент США Джордж Буш-младший и его супргуа Лора также планируют посетить торжественные мероприятия в Вашингтоне.

"Бывший президент и его супруга примут участие в 58-й церемонии инаугурации президента, которая состоится 20 января 2017 года в Капитолии США в Вашингтоне, округ Колумбия. Они рады быть свидетелями мирной передачи власти - признак американской демократии - и вступления в должность президента Трампа и вице-президента Пенса", – сказано в сообщении пресс-службы Буша, распространенном во вторник, 3 января.

В то же время 41-й президент США Джордж Буш-старший не сможет посетить инаугурацию в связи с состоянием здоровья.

О намерении посетить церемонію также заявил 39-й президент США Джимми Картер.

Как сообщалось, инаугурационные мероприятия в США продлятся 3 дня, 19 – 21 января, однако центральное событие – присяга нового президента, назначена на 20 января.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп получил голоса 304 выборщиков при 270 минимально необходимых для избрания президентом.

Напомним, 8 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов.