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Чета Клинтон посетит инаугурацию Трампа – CNN

4 января в 02:32

Джордж и Лора Буш также планируют присутствовать на церемонии.

Бил Хиллари Клинтон
Билл и Хиллари Клинтон послушают инаугурационную речь Трампа
wikimedia.org
Экс-кандидат в президенты США от Демократической партиии Хилари Клинтон и ее супруг 42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон посетят торжественную церемонию инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, передает CNN.

43-й президент США Джордж Буш-младший и его супргуа Лора также планируют посетить торжественные мероприятия в Вашингтоне.

"Бывший президент и его супруга примут участие в 58-й церемонии инаугурации президента, которая состоится 20 января 2017 года в Капитолии США в Вашингтоне, округ Колумбия. Они рады быть свидетелями мирной передачи власти - признак американской демократии - и вступления в должность президента Трампа и вице-президента Пенса", – сказано в сообщении пресс-службы Буша, распространенном во вторник, 3 января.

В то же время 41-й президент США Джордж Буш-старший не сможет посетить инаугурацию в связи с состоянием здоровья.

О намерении посетить церемонію также заявил 39-й президент США Джимми Картер.

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Как сообщалось, инаугурационные мероприятия в США продлятся 3 дня, 19 – 21 января, однако центральное событие – присяга нового президента, назначена на 20 января. 

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп получил голоса 304 выборщиков при 270 минимально необходимых для избрания президентом.

Напомним, 8 ноября, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл выборы президента США, заручившись поддержкой большинства избирателей в большинстве штатов.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги Трамп Клинтон инаугурация США
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