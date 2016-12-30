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Дональд Трамп встретит Новый год в своем частном клубе во Флориде

30 декабря в 23:28

Избранный президент США пригласит на вечеринку около 800 гостей.

Трамп
Трамп встретит новый год в клубе
Избранный президент США Дональд Трамп намерен встретить новый год в своем частном клубе Mar-a-Lago во Флориде, а будущий вице-президент Соединенных штатов Майкл Пенс – в семейном кругу.

Трамп планирует пригласить на свою вечеринку около 800 гостей, в том числе голливудского актера Сильвестра Сталлоне.  Вместе с Трампом также будут праздновать его супруга Меланья Трамп и сын Бэррон, которому 10 лет, сообщил на брифинге представитель переходной команды избранного президента Шон Спайсер, сообщает ТАСС. 

Он отметил, что после празника Трамп вернется в свою резиденцию в Нью-Йорке.

А будущий вице-президент США Майкл Пенс встретит Новый год вместе с семьей, в штате Индиана и уже 2 января снова вернется к работе по формированию новой президентской администрации.

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Напомним, что в январе состоится инаугурация Трампа, она растянется на 3 дня, ключевым из которых будет 20 января, на который назначена присяга избранного президента. 

По материалам: ТАСС
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Тэги президент Трамп США вечеринка
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