Переговоры по воссоединению Кипра завершились безрезультатно

Работа продолжится на экспертном уровне, после чего будет возможен новый раунд переговоров.

Переговоры по воссоединению Кипра могут быть продолжены 23 января commons.wikimedia.org

Международная конференция воссоединению греческой и турецкой частей Кипра в Женеве завершилась безрезультатно. Теперь работа будет продолжена на экспертном уровне, после чего будет возможен новый раунд переговоров. "Для начала эксперты, представляющие все стороны, встретятся 18 января", - заявил поздно вечером 12 января, представитель правительства Республики Кипр (греческаячасть) Никос Христодулидис, сообщает DW.

По словам главы МИД Греции Никоса Котзиаса, группа экспертов должна представить доклад о вооружении и численности войск, дислоцированных на Кипре - как греческих, так и турецких, после чего переговоры могут возобновиться 23 января.

Как сообщалось, наиболее проблемной частью переговоров является вопрос собственности, которая принадлежала грекам-киприотам до турецкого вторжения в 1974 году. Сторонам необходимо договориться, отдавать ли эту собственность грекам или выплачивать компенсацию и в каком размере.

Сторонам также необходимо обсудить вопрос пребывания на острове турецких войск, численность которых оценивается в 30 тыс. человек. Также необходимо решить, кто будет гарантом выполнения соглашений, Евросоюз или Британия, у которой на острове есть две военные базы.

Кипр остается разделенным на две части после 1974 года, когда Турция вторглась на остров в ответ на попытку переворота с целью объединения Кипра с Грецией. После этого он разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ее признает только одна Турция) и Республику Кипр с преимущественно греческим населением.

Президент Республики Кипр заявил, что Кипр будет блокировать процесс вступления Турции в ЕС. По его словам, переговоры не начнутся, пока Анкара не признает суверенитет острова.