Переговоры по воссоединению Кипра завершились безрезультатно

Работа продолжится на экспертном уровне, после чего будет возможен новый раунд переговоров.
По словам главы МИД Греции Никоса Котзиаса, группа экспертов должна представить доклад о вооружении и численности войск, дислоцированных на Кипре - как греческих, так и турецких, после чего переговоры могут возобновиться 23 января.
Как сообщалось, наиболее проблемной частью переговоров является вопрос собственности, которая принадлежала грекам-киприотам до турецкого вторжения в 1974 году. Сторонам необходимо договориться, отдавать ли эту собственность грекам или выплачивать компенсацию и в каком размере.
Сторонам также необходимо обсудить вопрос пребывания на острове турецких войск, численность которых оценивается в 30 тыс. человек. Также необходимо решить, кто будет гарантом выполнения соглашений, Евросоюз или Британия, у которой на острове есть две военные базы.
Кипр остается разделенным на две части после 1974 года, когда Турция вторглась на остров в ответ на попытку переворота с целью объединения Кипра с Грецией. После этого он разделился на самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ее признает только одна Турция) и Республику Кипр с преимущественно греческим населением.
Президент Республики Кипр заявил, что Кипр будет блокировать процесс вступления Турции в ЕС. По его словам, переговоры не начнутся, пока Анкара не признает суверенитет острова.Deutsche Welle (Русская редакция)