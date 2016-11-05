Пентагон подтвердил ликвидацию в Афганистане одного из лидеров "Аль-Каиды"

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Американские военные считали его руководителем ответвления "Аль-Каиды" в восточном Афганистане и одним из главных организаторов атак против США.

В Афганистане ликвидирован один из лидеров "Аль-Каиды"

Пентагон подтвердил информацию о ликвидации в октябре одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" Фарука аль-Кахтани на востоке Афганистана.

"Мы готовы подтвердить, что в результате прицельного обстрела, произведенного американскими военными 23 октября в Кунаре, Афганистане, ликвидирован один из главарей "Аль-Каиды" Фарук аль-Кахтани", - говорится в заявлении официального представителя Минобороны США Питера Кука.

Он был руководителем ответвления "Аль-Каиды" в восточном Афганистане и одним из главных организаторов атак против США.

Пентагон до сих пор проверяет данные о смерти в тот же день при другом ударе еще одного лидера "Аль-Каиды" в Афганистане Биляла аль-Мутайби.

Ранее, 27 октября, афганская разведка подтвердила уничтожение двух главарей "Аль-Каиды". По информации западных СМИ, террористы были уничтожены в результате атаки беспилотника в провинции Кунра.

Также сообщалось, что в Ираке отравили лидера "Исламского государства", подсыпав яд в еду.