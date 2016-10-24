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В Донецке после ликвидации "Моторолы" меняют командование среднего звена на военных ВС РФ - ИС

24 октября в 12:49

Для местных боевиков введен запрет покидать расположение.

МО ДНР
Для боевиков «ДНР» введен запрет на оставление ими мест дислокации без личного разрешения командира подразделения
ДАН

Боевики террористической организации "ДНР" в подразделениях ОК "Донецк" начали смену "командиров" среднего звена, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"После ликвидации главаря подразделения "Спарта" Арсена Павлова ("Моторола"), в подразделениях ОК "Донецк" ("1-й АК ДНР") активизировалась смена командного состава среднего звена из числа местных боевиков на кадровых военнослужащих ВС РФ", написал он в Facebook.

Тымчук добавил, что для боевиков "ДНР" введен запрет на оставление ими мест дислокации без личного разрешения командира подразделения.

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Ранее сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Спарта", которым ранее руководил убитый в Донецке боевик Арсен Павлов по кличке "Моторола", возглавил его "заместитель", двадцатитрехлетний террорист Владимир Жога, известный как "Воха".

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Донецк ДНР Спарта Тымчук терроризм Павлов спецслужбы
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