В Донецке после ликвидации "Моторолы" меняют командование среднего звена на военных ВС РФ - ИС

Для местных боевиков введен запрет покидать расположение.

Для боевиков «ДНР» введен запрет на оставление ими мест дислокации без личного разрешения командира подразделения ДАН

Боевики террористической организации "ДНР" в подразделениях ОК "Донецк" начали смену "командиров" среднего звена, сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"После ликвидации главаря подразделения "Спарта" Арсена Павлова ("Моторола"), в подразделениях ОК "Донецк" ("1-й АК ДНР") активизировалась смена командного состава среднего звена из числа местных боевиков на кадровых военнослужащих ВС РФ", написал он в Facebook.

Тымчук добавил, что для боевиков "ДНР" введен запрет на оставление ими мест дислокации без личного разрешения командира подразделения.

Ранее сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Спарта", которым ранее руководил убитый в Донецке боевик Арсен Павлов по кличке "Моторола", возглавил его "заместитель", двадцатитрехлетний террорист Владимир Жога, известный как "Воха".

СБУ и МВД Украины подтвердили ликвидацию террориста "Моторолы", высказав предположение, что полевого командира устранили российские спецслужбы.