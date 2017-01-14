Топ Новости
<
>

Парламент Турции проголосовал за президентскую форму правления

14 января в 02:49

Эрдоган получит больше полномочий.

Турция1
Парламент Турции одобрил поправки за президентскую республику
ukranews.com
Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило ряд поправок в Конституцию, в том числе переход к президентской форме правления, передает агентство Anadolu. 

Таким образом, президент получает возможность назначать и снимать с постов министров, увольнять судей Верховного суда. Также поправки разрешили совмещать пост президента с председательством в политической партии. 

Если за внесение изменений в Конституцию проголосует большинство, поправки вынесут на референдум. Реформу могут провести без него, если за конституционную реформу проголосуют более 367 депутатов.

Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило ряд поправок в Конституцию, в том числе переход к президентской форме правления, передает агентство Anadolu. 

Таким образом, президент получает возможность назначать и снимать с постов министров, увольнять судей Верховного суда. Также поправки разрешили совмещать пост президента с председательством в политической партии. 

Если за внесение изменений в Конституцию проголосует большинство, поправки вынесут на референдум. Реформу могут провести без него, если за конституционную реформу проголосуют более 367 депутатов.

Читайте также: Турция сможет лишать гражданства противников правительства за границей

Ранее парламент Турции проголосовал за продление режима чрезвычайного положения еще на три месяца.

По материалам: Агентство Анадолу
Читайте также
Тэги Турция власть Эрдоган Конституция президент пост
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Последние новости