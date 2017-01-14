Парламент Турции проголосовал за президентскую форму правления

Эрдоган получит больше полномочий.
Таким образом, президент получает возможность назначать и снимать с постов министров, увольнять судей Верховного суда. Также поправки разрешили совмещать пост президента с председательством в политической партии.
Если за внесение изменений в Конституцию проголосует большинство, поправки вынесут на референдум. Реформу могут провести без него, если за конституционную реформу проголосуют более 367 депутатов.
Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило ряд поправок в Конституцию, в том числе переход к президентской форме правления, передает агентство Anadolu.
Таким образом, президент получает возможность назначать и снимать с постов министров, увольнять судей Верховного суда. Также поправки разрешили совмещать пост президента с председательством в политической партии.
Если за внесение изменений в Конституцию проголосует большинство, поправки вынесут на референдум. Реформу могут провести без него, если за конституционную реформу проголосуют более 367 депутатов.
Ранее парламент Турции проголосовал за продление режима чрезвычайного положения еще на три месяца.Агентство Анадолу