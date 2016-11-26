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Парламент Грузии утвердил премьер-министра и новое правительство

26 ноября в 21:19

Пост премьера Грузии сохранил Георгий Квирикашвили. 

Премьер Грузии
В Грузии утвердили нового старого премьер-министра
wikipedia
Парламент Грузии утвердил Георгия Квирикашвили на пост премьер-министра страны и состав нового правительства Грузии. Квирикашвили занимал пост премьера в прежнем правительстве, с декабря 2015 года.

В состав обновленного Кабмина вошел Георгий Гвахария, занявший пост министра экономики и устойчивого развития. Министром регионального развития и инфраструктуры стал Зураб Алавидзе, министром по европейской и евроатлантической интеграции утвержден Виктор Долидзе. Дмитрий Кумсишвили сохранил пост первого вице-премьера, одновременно став министром финансов, сообщает ТАСС.

В соответствии с конституцией Грузии, с 2013 года премьер-министр страны является главой исполнительной власти.

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Как сообщалось, в октябре граждане Грузии избрали новый парламент страны. 

По материалам: ТАСС
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Тэги Грузия пост министр парламент
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