Парламент Грузии утвердил премьер-министра и новое правительство

Пост премьера Грузии сохранил Георгий Квирикашвили.
В состав обновленного Кабмина вошел Георгий Гвахария, занявший пост министра экономики и устойчивого развития. Министром регионального развития и инфраструктуры стал Зураб Алавидзе, министром по европейской и евроатлантической интеграции утвержден Виктор Долидзе. Дмитрий Кумсишвили сохранил пост первого вице-премьера, одновременно став министром финансов, сообщает ТАСС.
В соответствии с конституцией Грузии, с 2013 года премьер-министр страны является главой исполнительной власти.
Как сообщалось, в октябре граждане Грузии избрали новый парламент страны.ТАСС