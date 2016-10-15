На выборах в парламент Грузии впервые за многие годы прошла пророссийская партия – эксперт

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Политсила "Альянс патриотов Грузии" не окажет серьезного влияния на внешнюю политику Тбилиси, однако для Кремля важен сам факт ее прохождения в парламент.

В новый парламент Грузии войдут шесть пророссийских депутатов

По итогам состоявшихся 8 октября парламентских выборов в Грузии в законодательном органе страны впервые за многие годы будет представлена пророссийская политическая сила "Альянс патриотов Грузии" от которой в парламент войдет шесть депутатов.

Как пишет для ZN.UA обозреватель Владимир Кравченко, данный блок, настроенный на возобновление диалога с РФ? не сможет оказать серьезного влияния на внешнеполитический курс Грузии, однако для Кремля важен сам факт еuj прохождения в парламент.

"Появление в грузинском парламенте пророссийской партии, критически настроенной к политике европейской и евроатлантической интеграции, не будет иметь серьезного влияния на внешнеполитический курс Тбилиси: слишком мало "патриотов" в грузинском парламенте. Но для Кремля важен сам факт появления подобной политической силы в стенах законодательного органа Грузии. Страны, с которой Россия воевала еще несколько лет назад", – указывает аналитик.

Кравченко указывает, что российские парламентарии используют данную ситуацию как повод для заявлений о том, что результаты выборов в Грузии демонстрируют желание грузинского народа отказаться от прозападного внешнеполитического курса. Соответствующее заявление уже сделал, в частности, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

При этом, в правящей партии "Грузинская мечта", набравшей наибольшее количество голосов, заявили, что каких-либо изменений во внешней политике Тбилиси не будет и восстанавливать дипломатические отношения с Москвой сейчас в Грузии не планируют.

"Впрочем, российское руководство вполне устраивает и нынешний подход "Грузинской мечты" к российско-грузинским отношениям. При "мечтателях", сделавших ставку на экономический прагматизм в отношениях с Россией, Тбилиси не создавал для Москвы особых проблем. Даже тогда, когда говорил об оккупации россиянами Южной Осетии и Абхазии", – резюмирует автор.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Грузии вечером 10 октября сообщила о завершении подсчета протоколов со всех избирательных участков.

Согласно обнародованным данным, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получила 48,65% голосов. За основанную экс-президентом Грузии партию "Единое национальное движение" проголосовали 27,12% избирателей. Пятипроцентный барьер также преодолел блок "Альянс патриотов Грузии".

При этом, за 150 мест в парламенте Грузии боролись 19 партий и шесть политических блоков.

77 мест в грузинском парламенте распределят по пропорциональной системе между партиями, получившими более 5% голосов избирателей. 73 депутата избираются в мажоритарных округах.

Подробнее о политических последствиях результатов парламентских выборов в Грузии читайте в статье Владимира Кравченко "Грузинская мечта" о контрольном пакете в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".