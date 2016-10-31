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Папа Римский впервые за последние 27 лет отправится в Швецию

31 октября в 03:51

Визит состоится в связи с диалогом представителей Римско-католической церкви и Всемирной лютеранской федерации.

Папа Римский Франциск
Папа Римский поедет в Швецию
vatican.va
Папа Римский Франциск примет участие в торжественной встрече между лютеранами и католиками в городах Лунд и Мальме на юге Швеции. Визит рассчитан на 2 дня, 31 октября и 1 ноября, сообщила Шведская лютеранская церковь, передает РИА Новости.

Визит пройдет в связи с отмечаемым в 2017 году 500-летием Реформации и в связи с продолжающимся многолетним диалогом представителей Римско-католической церкви и Всемирной лютеранской федерации, одним из результатов которого стал подписанный ими в еще 2013 году совместный документ "От конфликта к сообществу".

В программе папы Римского и встреча с главой правительства Швеции Стефаном Лёвеном, королем Швеции Карлом XVI Густавом и его супругой королевой Сильвией.

Визит привлечет массовое внимание туристов, местных жителей, а также верующих со всей Швеции, в связи с чем в местах пребывания Папы усилены меры безопасности.

Последний раз глава Ватикана побывал в Швеции в 1989 году, тогда визит совершил Иоанн Павел II.

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Как сообщалось, в конце сентября – начале октября Папа Римский Франциск побывал в Грузии и Армении. 

Папа Франциск, избранный на папский престол в марте 2013 года, постарался сделать свой вклад в улучшение межконфессиональных отношений.

В феврале состоялась историческая встреча Папы Римского Франциска и патриарха московского Кирилла. Считается, что главы двух конфессий до этого никогда не встречались.

По материалам: РИА Новости
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