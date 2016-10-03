Папа Римский выступил против гендерной теории в школах

Папа считает, что преподавание гендерной теории в школах "противоречит природным вещам".

Папа Франциск считает, что гендерная теория в школах не нужная logosinfo.org

Папа Римский Франциск считает неприемлемым преподавание гендерной теории в школах, хотя и считает, что к геям и транссексуалам следует относиться с уважением. Во время своей поездки в Грузию и Азербайджан он сказал, что преподавание гендерной теории в школах было частью "глобальной войны" против брака, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам преподавание этой теории в школах "противоречит природным вещам".

"Одно дело, если у человека есть предрасположенность, возможность выбора и даже смены пола. Но совсем другое - преподавать гендерную теорию в школах таким образом, чтобы это привело к смене ментальности. Я называю это "идеологической колонизацией", - подчеркнул он.

"Жизнь есть жизнь, и вещи должны приниматься как они есть. Грех есть грех, но склонности или гормональный дисбаланс... могут вызвать множество проблем и мы должны быть осторожными", - подчеркнул Франциск.

Согласно гендерной теории, в то время как люди могут биологически принадлежать к мужскому или женскому полу, они имеют право идентифицировать себя как мужчину или женщину, лицо обоих полов, либо никакого.

Напомним, в прошлом году Папа Римский Франциск разрешил рядовым священникам отпускать женщинам грех аборта. Такое решение считается важным шагом понтифика по обновлению образа католической церкви. В католическом учении аборт считается тяжким грехом, наказанием за который может быть отлучение от церкви. Как правило, отпускать грех аборта могут только представители духовенства или миссионеры. Своим же решением Франциск изменил устоявшийся порядок.