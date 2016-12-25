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Папа Римский в рождественском послании пожелал мира Украине

25 декабря в 16:40

Франциск пожелал мира людям, которые до сих пор страдают от последствий конфликта в Донбассе.

Проповедь_Папа_Рожд
Папа Франциск пожелал мира Сирии и Украине
NBCNews

В традиционном рождественском послании "Городу и миру" Папа Римский Франциск пожелал мира странам, где идут войны, упомянув Украину и Сирию.

"Мир мужчинам и женщинам исполосованной Сирии, где пролито слишком много крови. Прежде всего, в Алеппо, что в последние недели стал ареной жестоких боев, необходимо, придерживаясь гуманитарного права, обеспечить оказание помощи и поддержки гражданскому населению, которое до сих пор находится в безнадежном положении, в состоянии великого страдания и нужды. Пришло время, чтобы оружие замолчала навсегда, а международное сообщество начало активно прилагать усилия, чтобы найти решение кризиса путем переговоров и возобновить гражданскую жизнь в стране", - сказал Франциск, передает "Радио Ватикана".

Папа Римский пожелал мира мужчинам и женщинам, которые до сих пор страдают от последствий конфликта в восточной Украине, где безотлагательным является общее желание принести облегчение населению и выполнить взятые на себя обязательства.

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Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск направит в Украину первый транш финансовой помощи для устранения гуманитарного кризиса.

По материалам: Радио Ватикана
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Тэги папа Украина Франциск Римский Сирия
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2 комментария
  • Alexey Alger Сегодня, 18:53 Пусть распечатает свое послание в 3 экземплярах, скрутит в трубочку, и засунет себе в зад. Из-за таких [цензура] в сраной европе и америке - наша страна всю свою жизнь будет страдать от мудака хуйла Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Алексей Мамойленко Сегодня, 18:27 Спасибо Вам, за вашу заботу, пусть я другой конфессии, но Ваш вклад помогает всем. Ответить Цитировать Пожаловаться
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