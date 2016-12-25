Папа Римский в рождественском послании пожелал мира Украине

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Франциск пожелал мира людям, которые до сих пор страдают от последствий конфликта в Донбассе.

Папа Франциск пожелал мира Сирии и Украине NBCNews

В традиционном рождественском послании "Городу и миру" Папа Римский Франциск пожелал мира странам, где идут войны, упомянув Украину и Сирию.

"Мир мужчинам и женщинам исполосованной Сирии, где пролито слишком много крови. Прежде всего, в Алеппо, что в последние недели стал ареной жестоких боев, необходимо, придерживаясь гуманитарного права, обеспечить оказание помощи и поддержки гражданскому населению, которое до сих пор находится в безнадежном положении, в состоянии великого страдания и нужды. Пришло время, чтобы оружие замолчала навсегда, а международное сообщество начало активно прилагать усилия, чтобы найти решение кризиса путем переговоров и возобновить гражданскую жизнь в стране", - сказал Франциск, передает "Радио Ватикана".

Папа Римский пожелал мира мужчинам и женщинам, которые до сих пор страдают от последствий конфликта в восточной Украине, где безотлагательным является общее желание принести облегчение населению и выполнить взятые на себя обязательства.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск направит в Украину первый транш финансовой помощи для устранения гуманитарного кризиса.