Пан Ги Мун одобрил размещение в Корее американской системы ПРО

Планы по размещению системы ПРО носят исключительно оборонительный характер в связи с попытками КНДР разработать ядерное оружие и баллистические ракеты.
Пан Ги Мун прокомментировал планы по установке систем THAAD во время посещения военно-морской базы под Сеулом.
"Причины, по которым мы решили разместить у нас THAAD - это упорные попытки КНДР разработать ядерное оружие и баллистические ракеты. Поэтому, на мой взгляд, планы по размещению системы ПРО носят исключительно оборонительный характер", - заявил экс-генсек ООН.
"Нам не нужна была бы THAAD, не будь угрозы со стороны Пхеньяна", - добавил он.
Как сообщалось, Пан Ги Мун может стать фаворитом президентской гонки на досрочных выборах в Южной Корее. Он возглавлял МИД этой страны до того, как стал генсеком ООН.
Южная Корея разместит систему противоракетной обороны THAAD в юго-восточной части страны.Интерфакс , ZN.UA ,