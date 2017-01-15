Пан Ги Мун одобрил размещение в Корее американской системы ПРО

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Планы по размещению системы ПРО носят исключительно оборонительный характер в связи с попытками КНДР разработать ядерное оружие и баллистические ракеты.

Фаворит президентской кампании в Корее поддерживает размещение американской системы ПРО nr2.com.ua

Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун (2007-2016) считает правильным решение разместить в Южной Корее современные системы противоракетной обороны THAAD.

Пан Ги Мун прокомментировал планы по установке систем THAAD во время посещения военно-морской базы под Сеулом.

"Причины, по которым мы решили разместить у нас THAAD - это упорные попытки КНДР разработать ядерное оружие и баллистические ракеты. Поэтому, на мой взгляд, планы по размещению системы ПРО носят исключительно оборонительный характер", - заявил экс-генсек ООН.

"Нам не нужна была бы THAAD, не будь угрозы со стороны Пхеньяна", - добавил он.

Как сообщалось, Пан Ги Мун может стать фаворитом президентской гонки на досрочных выборах в Южной Корее. Он возглавлял МИД этой страны до того, как стал генсеком ООН.

Южная Корея разместит систему противоракетной обороны THAAD в юго-восточной части страны.