Ответ РФ на новые санкции США будет основан на принципе взаимности – Песков

В Кремле пообещали, что ответ нанесет "существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях".

Пресс-секретарь Путина пообещал взаимный ответ на санкции США rtvi.com

Ответ РФ на новые санкции США будет основан на принципе взаимности, его сформулирует президент, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока я не могу сказать, какой будет ответ, хотя, как мы знаем, здесь абсолютно безальтернативно действует принцип взаимности. Ответ будет сформулирован в русле того направления, которое определит президент РФ", - заявил Песков.

По его словам, реакция России нанесет "существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях". Он также усомнился в возможности телефонного разговора Владимира Путина с Бараком Обамой, подчеркнув, что в Кремле "не склонны преувеличивать эффективность этих санкций, также как и санкций, которые озвучивались ранее".

Министерство финансов США сообщило о введении санкций против Российской Федерации за организацию кибератак и вмешательство в выборы президента Соединенных Штатов.

В санкционный список Минфина включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.