Новые санкции США против России могут включать публикацию компромата – Reuters

Администрация Обамы сочла ответные кибератаки "чрезмерными".

В Белом доме рассматривали публикацию компромата, экономические и дипломатические санкции в качестве ответа на вмешательство Кремля в президентские выборы © European Council

В качестве ответных мер на, Администрация президента США Барака Обамы рассматривала экономические санкции, дипломатически ограничения и публикацию компрометирующих материалов о российских чиновниках и близких к Кремлю бизнеменах, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в Белом доме.

В то же время, в Белом доме отказались от ответных атак на российские интернет-коммуникация, сочтя их "чрезмерными" и создающими угрозу эскалации киберконфликта.

Как ожидается, Вашингтон введет санкции против РФ за кибератаки и вмешательство в выборы президента США в четверг, 29 декабря.

Ранее о намерениях Вашингтона ввести санкции против РФ за кибератаки сообщало издание The Washington Post. Позднее эту информацию подтвердили сенаторы Джон МакКейн и Линдси Грэм.

Президент США Барак Обама потребовал у разведывательного сообщества предоставить ему детальный отчет о российских кибератаках, нацеленных на вмешательство в ход избирательной кампании 2016 год.

Напомним, в середине июня российские хакеры взломали базу данных Демократической партии США. Они получили доступ к базе данных, собранной на кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа, а также смогли прочесть все электронные письма и трафик чатов комитета. При этом киберпреступники не получили доступа к финансовой информации или личной информации спонсоров партии.

По данным СМИ, атакам также подверглись компьютеры и сети других американских политических организаций, а также основных претендентов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.

7 октября Министерство внутренней безопасности и Управление национальной разведки США обвинили Россию в организации скоординированных кибератак с целью повлиять на избирательный процесс в США.

15 октября вице-президент США Джозеф Байден сообщил о готовности Вашингтона принять меры против России в связи с тем, что, как утверждают американские официальные лица, связанные с РФ хакеры вмешивались в президентские выборы в США.