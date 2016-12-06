ООН запросила у доноров рекордную сумму на гуманитарную помощь

Помощь планируется оказать 93 миллионам человек в 33 странах мира, для этого нужно более 22 миллиардов долларов.

В ООН заявили о наиболее сложной гуманитарной ситуации в мире со времен Второй мировой войны korrespondent.net

Организация объединенных наций обратилась к донорам с призывом о предоставлении добровольных взносов на гуманитарную деятельность учреждений и агентств системы ООН в следующем году. На 2017 год запрошено 22,2 миллиарда долларов для оказания помощи 93 миллионам человек в 33 странах мира. Это самая большая сумма за всю историю организации, сообщает Центр новостей ООН.

Отмечается, что запрошенные у доноров средства будут использованы для оказания срочной помощи населению, пострадавшему в ходе конфликтов и стихийных бедствий. Они пойдут на обеспечение продовольствием голодающих, оказание медицинской помощи больным и предоставление палаток и других предметов первой необходимости для беженцев и перемещенных лиц.

"Этот призыв отражает гуманитарную ситуацию, которой не было в мире со временем Второй мировой войны", - заявил в Женеве заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Координатор чрезвычайной помощи Стивен О'Брайен.

В числе 33 стран-реципиентов есть и Украина, а также Сирия, Ирак, Йемен, Южный Судан, Гаити, Мьянма, Ливия, Мали, Сомали.

Ранее сообщалось, что ООН запустила план гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год, согласно которому будет оказывать материальную поддержку 3,8 миллионам человек, остро нуждающихся в помощи. На это понадобится 214 млн долларов.