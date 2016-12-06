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ООН запросила у доноров рекордную сумму на гуманитарную помощь

6 декабря в 06:47

Помощь планируется оказать 93 миллионам человек в 33 странах мира, для этого нужно более 22 миллиардов долларов.

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В ООН заявили о наиболее сложной гуманитарной ситуации в мире со времен Второй мировой войны
korrespondent.net
Организация объединенных наций обратилась к донорам с призывом о предоставлении добровольных взносов на гуманитарную деятельность учреждений и агентств системы ООН в следующем году. На 2017 год запрошено 22,2 миллиарда долларов для оказания помощи 93 миллионам человек в 33 странах мира. Это самая большая сумма за всю историю организации, сообщает Центр новостей ООН.

Отмечается, что запрошенные у доноров средства будут использованы для оказания срочной помощи населению, пострадавшему в ходе конфликтов и стихийных бедствий. Они пойдут на обеспечение продовольствием голодающих, оказание медицинской помощи больным и предоставление палаток и других предметов первой необходимости для беженцев и перемещенных лиц.

"Этот призыв отражает гуманитарную ситуацию, которой не было в мире со временем Второй мировой войны", - заявил в Женеве заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, Координатор чрезвычайной помощи Стивен О'Брайен.

В числе 33 стран-реципиентов есть и Украина, а также Сирия, Ирак, Йемен, Южный Судан, Гаити, Мьянма, Ливия, Мали, Сомали.

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Ранее сообщалось, что ООН запустила план гуманитарного реагирования для Украины на 2017 год, согласно которому будет оказывать материальную поддержку 3,8 миллионам человек, остро нуждающихся в помощи. На это понадобится 214 млн долларов. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги помощь ООН гуманитарный человек доллар донор Украина
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