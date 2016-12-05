Ельченко скептически оценил возможность лишения РФ права вето в Совбезе ООН

Пересмотр Устава ООН может растянуться на десятилетия.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко считает маловероятным реформирование Организации Объединенных Наций, в частности, лишение кого-либо из постоянных членов Совета Безопасности права вето.

"Что касается права вето, то речь идет не только о Российской Федерации, а обо всех пяти членах Совета Безопасности. Если бы мы говорили о необходимости отмены права вето для одной конкретной страны, возможно, удалось бы это быстрее сделать. Но поскольку это касается всех пяти стран, то понятно, что никогда ни одна из них не откажется добровольно от такого права. Как раньше говорили, управлять всем миром", – рассказал Ельченко в интервью "Радио Свобода", опубликованном в воскресенье, 5 декабря.

Дипломат напомнил, что для осуществления такой реформы руководящих органов ООН необходимо внести изменения в Устав Организации. При этом, изменения нужно согласовать со всеми 193 странами-участницами, каждая из которых впоследствии должна их ратифицировать.

"Представьте себе, сколько это займет времени, даже если получиться достичь такого согласия и такой готовности", – отметил Ельченко.

Вместе с тем, представитель Украины в ООН добавил, что "разговоры эти прекращать не стоит, потому что мир не стоит на месте. Кто знает, что будет через 5-10 лет? Надо держать пятерку в постоянном тонусе. Чтобы они понимали, что не все согласны с сегодняшней ситуацией ".

Инициатива ограничения права вето для членов Совета безопасности была выдвинута Францией еще в 2013 году, однако разговоры об этом активизировались после единоличного наложения Россией вето на идею создания международного трибунала, чтобы привлечь к ответственности виновных в крушении "Боинга" в Донецкой области, в результате чего погибло 298 человек. Поддержку данной инициативе, помимо Франции, выразил другой постоянный член СБ ООН - Великобритания.

30 сентября 2015 года за необходимость лишения России права вето в Совбезе ООН высказались 67 государств, включая Швецию и Норвегию, а в октябре того же года заместитель главы Адлминистрации президента Украины Константин Елисеев заявил о готовности более 100 государств поддержать это решение.

Директор Института стратегии и безопасности Университета Ексетара Патрик Портер на страницах авторитетного издания The American Interest указывал не отсутствие у международных организаций, в первую очередь, ООН, возможностей наказывать нарушителей норм международного права, так как эти нарушители ими же и управляют. В частности, постоянный член Совета Безопасности ООН Россия неоднократно блокировала его резолюции по Украине и Сирии, так как сама является участником конфликта в этих странах.