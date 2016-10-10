Олланд может отказаться от встречи с Путиным в Париже

Президент Франции резко осудил действия России в Сирии.

Олланд назвал бомбардировки Алеппо военным преступлением slate.com

Президент Франциизаявил, что не уверен, захочет ли он встречаться с президентом России Владимиром Путиным, который планирует посетить Париж 19 октября.

В воскресном интервью телеканалу TF1 французский президент резко осудил дейтсвия российской авиации в Сирии, в частности бомбардировки Алеппо, а также сообщил, что еще не принял окончательного решения, состоится ли его встреча с российским лидером.

"Я сам задаю себе этот вопрос. Будет ли это полезно? Необходимо ли это? Можем ли мы сделать что-то еще, что заставит его прекратить то, что он совершает совместно с сирийским режимом, а именно - бомбардировки Алеппо и его населения своими военно-воздушными силами", – цитирует Олланда "Русская служба Би-би-си".

В то же время президент Франции допустил, что встреча все-таки состоится.

"Если я его приму, я скажу ему, что это неприемлемо", – заверил Олланд.

Он также заявил, что жители Алеппо стали жертвами военных преступлений.

"Те, кто совершает эти преступления, будут привлечены к ответственности, в том числе и в Международном уголовном суде", – подчеркнул президент Франции.

Встречу Олланда и Путина 6 октября анонсировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который сообщил, что президенты намерены обсудить не только двухсторонние отношения, но и ситуацию в Украине и Сирии.

Как сообщалось, 8 октября РФ заблокировала предложенный Францией проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом немедленно восстановить режим прекращения огня в Аллеппо, население которого оказалось на грани гуманитарной катастрофы.

Ранее в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Кроме того, в США и ЕС уже обсуждается вопрос введения против России нового пакета санкций за ее действия в Сирии.

Подробнее о соглашении о ситуации в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".