Около 86% русских считают, что в мире их боятся

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Русские не вполне уверены, что живут в богатой стране, однако полагают, что страх перед Россией в мире растет.

На России в любом опросе всплывает мистическая цифра 86% cont.ws

Большинство(86%) уверены, что в мире боятся их страну. И 75% участников исследования фонда "Общественное мнение" полагают, что это хорошо.

Респонденты также считают, что влияние России в мире в последние годы скорее растет (67%), чем снижается (19%). Рост этого влияния они связывают с ростом военной мощи страны (14%), проведением правильной, независимой внешней политики (11%) и называют это заслугой президента РФ (7%).

О том, как сегодня относятся к России в мире, мнения респондентов разделились: 48% считают, что плохо, 42% - что хорошо.

Между тем каждый второй (51%) полагает, что отношение к России в мире в целом необъективное (противоположной точки зрения придерживаются 36%).

При этом 58% респондентов заявили, что живут в богатой стране, 33% опрошенных с ними не согласились, назвав свою страну бедной.

70% участников опроса назвали Россию свободной страной (противоположного мнения придерживаются 22%), а 65% ответили, что считают РФ развитым и передовым государством.

Опрос был проведен 24-25 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ.

По данным опроса холдинга Ромир, 25% жителей России назвали главным событием 2016 года кризис в стране. Если к этой цифре прибавить еще 17% русских, которым год запомнился ростом цен и высокой инфляцией, то получается цифра в 42% респондентов, для которых 2016 год ассоциируется с тяжелой экономической ситуацией в стране.